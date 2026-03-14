Світовий банк розширює проєкт з відновлення теплопостачання в Україні

Спільний зі Світовим банком проєкт Repower з відновлення пошкодженого теплопостачання у містах України буде розширено.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

У міністерстві відбулася зустріч з енергетичною місією Світового банку та представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Обговорили забезпечення громад необхідним обладнанням у межах Планів енергетичної стійкості та залучення інвестицій для децентралізації енергосистеми.

"Проєкт Repower, який спрямований на відновлення пошкодженого в результаті ракетно-дронових атак теплопостачання у регіонах у семи містах України, буде розширено. На зустрічі також обговорили можливість включення сектору водопостачання до проєкту", – повідомляє Мінрозвитку.

У відомстві зазначають, що співпраця з міжнародними фінансовими інституціями через специфіку процедур дозволяє закривати потреби громад у середньо- та довгостроковій перспективі.

Водночас міністерство разом із партнерами працює над мобілізацією ресурсів для покриття першочергових потреб та більш оперативною підготовкою до наступного опалювального сезону.

"Для стабільного проходження опалювального періоду підприємствам житлово-комунального господарства необхідні когенераційні установки, котельні та потужні генератори", – говориться у повідомленні.

Також важливим завданням є повне забезпечення резервним живленням об'єктів водопостачання та водовідведення.

Сторони обговорили формування Національного резерву мобільного та модульного енергетичного обладнання, який дозволить оперативно відновлювати роботу критичної інфраструктури у у прифронтових регіонах.

Нагадаємо:

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що українські інженерні групи обстежили комісовані станції у Євросоюзі, щоб визначити обладнання, потрібне українським енергокомпаніям.

На засіданні Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і міст визначили відповідальних за ключовими напрямками, уряд виділив на реалізацію перші 10 мільярдів гривень з резервного фонду.

Загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.

Пріоритетні проєкти з відновлення України на 2026 рік потребують понад 15 мільярдів, а підтверджене фінансування наразі покриває 38%, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.