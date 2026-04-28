Нафта, золото та добрива: Світовий Банк оприлюднив прогноз цін у 2026 році

Ціни на енергоносії за 2026 рік зростуть на 24% та досягнуть найвищого рівня з 2022 року.

Про це йдеться у дослідженні Світового Банку Commodity Markets Outlook.

Загалом у 2026 році прогнозується зростання цін на сировинні товари на 16% через стрімке подорожчання енергоносіїв і добрив, а також рекордно високі ціни на низку ключових металів.

Ціни на нафту марки Brent у середині квітня залишалися на понад 50% вищими, ніж на початку року. Прогнозується, що у 2026 році середня ціна нафти Brent становитиме 86 доларів за барель, що є різким зростанням порівняно з 69 доларами за барель у 2025 році.

Ці прогнози базуються на припущенні, що найгостріші перебої закінчаться у травні, а судноплавство через Ормузьку протоку поступово повернеться до довоєнного рівня до кінця 2026 року.

Водночас у 2022 році середня ціна становила 100-101 дол. за барель Brent та 91-95 дол. за барель WTI.

Також прогнозується, що ціни на добрива зростуть на 31% у 2026 році через стрибок цін на сечовину на 60%. Доступність добрив впаде до найгіршого рівня з 2022 року, що призведе до зменшення доходів фермерів та загрожуватиме врожайності в майбутньому.

Якщо конфлікт виявиться тривалішим, ці тиски на продовольче забезпечення та доступність можуть призвести до того, що цього року ще до 45 мільйонів людей опиняться в стані гострої продовольчої нестабільності.

Дорогоцінні метали продовжують бити рекорди за ціною та волатильністю, а середні ціни, за прогнозами, зростуть на 42% у 2026 році, оскільки геополітична невизначеність стимулює попит на активи-притулки.

За базовими прогнозами, у країнах, що розвиваються, інфляція у 2026 році становитиме в середньому 5,1%. У 2025 році цей показник становив 4,7%.

Також сповільниться зростання економік країн, що розвиваються та країн, на які безпосередньо впливає війна на Близькому Сході.

Раніше Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки у 2026 році з 3,3% до 3,1%.