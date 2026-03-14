Українські інженери визначили на станціях у ЄС обладнання для України

Групи українських інженерів обстежили комісовані станції у Євросоюзі, щоб визначити обладнання, потрібне українським енергокомпаніям.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Працюємо над відновленням ТЕЦ. Українські інженерні групи провели обстеження комісованих станцій на території ЄС, щоб забезпечити необхідне для ремонту обладнання", – написав він у Телеграм.

Зокрема, обстежено 8 станцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. На сьогодні визначено обладнання з Ризької ТЕЦ, у якому зацікавлені українські енергокомпанії.

За словами міністра, направлено відповідний лист з метою передачі цього обладнання в Україну.

"Крім того, домовилися з Нідерландами щодо поставки обладнання для "Укрнафти", "Укргазвидобування" та "Укртрансгазу", зазначив Шмигаль.

Раніше міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що Україні вдалося відновити 3,5 ГВт з пошкоджених за зиму 9 ГВт генерації генераційних потужностей, до кінця травня є можливість відновлення більше 2 ГВт.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що держава та уряд не планують націоналізувати Дарницьку ТЕЦ, вона залишиться приватною.

Міністр енергетики повідомив, що уряд планує відновити 4 ГВт генерації і має мету розбудувати додатково 1,5 ГВт, тому сподівається цього року залучити на це від партнерів п'ять мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що з жовтня 2025 року Росія пошкодила понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Наразі після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.

Взимку дефіцит електроенергії в енергосистемі України становив 5–6 ГВт, зараз – скоротився до 1 ГВт, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.