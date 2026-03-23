URTF зібрав 2,8 мільярда доларів донорських внесків для України – Мінфін

Міністерство фінансів України та Світовий банк провели засідання щодо результатів роботи програми Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) в 2025 році.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Попри складні умови воєнного часу, Програма URTF демонструє значні результати, говориться у повідомленні.

З моменту заснування у 2022 році URTF мобілізував понад 2,8 млрд доларів США донорських внесків, з яких 1,8 млрд доларів США вже було залучено до державного бюджету.

За даними звіту про діяльність програми за 2025 рік, завдяки підтримці Цільового фонду надано понад 48 млн послуг у сферах охорони здоров'я, освіти, житлового забезпечення та державних сервісів.

Зокрема, у 3,5 млн споживачів відновлено електропостачання, а в 1,5 млн мешканців відновлено тепло завдяки поставкам критично важливого обладнання (проєкт RePoWER в енергетиці), а понад 13 млн осіб вчасно отримали виплати соціальної допомоги (проєкт PEACE на підтримку спроможності України надавати державні послуги).

Важливою характеристикою діяльності Цільового фонду в Україні є його мультиплікативний ефект: грантові ресурси URTF вже дозволили мобілізувати близько 7,3 млрд доларів США додаткового фінансування, включаючи кошти міжнародних фінансових інституцій та приватного сектору.

"На сьогодні загальна потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026–2029 роки становить 136,5 млрд доларів США, з яких близько 95 млрд доларів США необхідні вже у перші два роки", – зазначила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Потреби у відновленні на наступне десятиліття оцінюються у близько 588 млрд доларів США — це майже утричі перевищує ВВП України у 2025 році.

"З огляду на такі масштаби викликів Україна на п'ятому році повномасштабної війни потребує подальшого залучення підтримки міжнародних партнерів і донорів для забезпечення стійкого відновлення та розвитку", — сказала вона.

Заступниця міністра наголосила, що однією з ключових переваг URTF є його гнучкість, яка дозволяє оперативно спрямовувати ресурси на найбільш критичні потреби, зокрема, відновлення енергетичної інфраструктури, що було особливо актуально цієї зими.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за чотири роки Україна отримала через механізми Світового банку понад 66 мільярдів доларів США, з яких майже 40 млрд доларів США – гранти.

Загальна вартість відновлення в Україні на 31 грудня 2025 року становить $588 млрд (понад 500 млрд євро) протягом наступного десятиліття, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік.

Мінфін України та Світовий банк підписали угоду про надання грантового фінансування від Японії та Канади на загальну суму у майже 691 млн доларів США. Проєкт PEACE in Ukraine реалізується з червня 2022 року у відповідь на повномасштабну збройну агресію російської федерації проти України.

Раніше рада директорів Світового банку ухвалила новий проєкт "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE) на суму 432 млн доларів.