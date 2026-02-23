Пріоритетні проєкти на 2026 рік потребують 15 мільярдів – Кулеба

Пріоритетні проєкти з відновлення України на 2026 рік потребують понад 15 мільярдів, а підтверджене фінансування наразі покриває 38%.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Презентували результати RDNA5 – П'ятої швидкої оцінки збитків і потреб відновлення України, підготовленої спільно зі Світовим банком, Європейською Комісією та ООН", – повідомив він.

Звіт охоплює майже чотири роки повномасштабної війни. За словами Кулеби, загальні потреби на відновлення протягом наступних 10 років – 588 млрд доларів США.

"Лише на 2026 рік пріоритетні проєкти потребують понад 15 млрд доларів", – зазначив він.

"Наразі підтверджене фінансування покриває 38%. Дефіцит – 9.5 млрд доларів. Найбільший розрив – у теплопостачанні (профінансовано менш ніж на 1%), а також у житлі, транспорті та водопостачанні. Усі ці сфери взаємопов'язані і формують основу економічної стійкості країни", – розповів міністр.

За його словами, Мінрозвитку сформувало проєкти відновлення, житлової політики та логістики.

"Ми чесні з партнерами: з такими масштабами руйнувань зробити все одночасно неможливо. Тому визначаємо критичний пріоритет – енергетичну стійкість громад. І вже зараз готуємося до наступного опалювального сезону", – додав він.

Нагадаємо:

Загальна вартість відновлення в Україні на 31 грудня 2025 року становить $588 млрд (понад 500 млрд євро) протягом наступного десятиліття, що майже втричі перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2025 рік. Торік оцінка потреб становила $524 млрд, роком раніше – $486 млрд, ще роком раніше – $411 млрд.

Раніше повідомлялося, що транспортна система України зазнала збитків на понад 36 млрд дол, а потреби у відновленні вже перевищують 77 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що загальна сума прямих збитків, яких зазнала інфраструктура України станом на листопад 2024 року через повномасштабне вторгнення Росії, досягла 170 млрд доларів. Відповідно до звіту KSE Institute, найбільших руйнувань зазнав житловий сектор – його прямі збитки оцінюють у 60 млрд дол.