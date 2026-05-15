Нафта відреагувала на заяву Трампа про те, що він втрачає терпіння щодо Ірану

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як президент Дональд Трамп заявив, що не буде значно довше терпіти Іран. Занепокоєння щодо атак і захоплень суден зберігається, попри заяву Тегерана, що близько 30 суден пройшли через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на $1,32, або 1,25%, до $107,04 за барель. Американські ф'ючерси West Texas Intermediate піднялися на $1,33, або 1,31%, до $102,50.

За тиждень Brent подорожчала майже на 6%, а WTI — більш ніж на 7% на тлі невизначеності щодо крихкого припинення вогню в іранському конфлікті.

"Я не збираюся бути значно терплячішим", — сказав Трамп в інтерв'ю, яке вийшло в ефір у четвер увечері на Fox News. "Вони мають укласти угоду".

Торговий представник США Джеймісон Грір у п'ятницю вранці заявив в інтерв'ю Bloomberg, що Китай діє дуже прагматично щодо участі в ситуації навколо Ірану, і для Китаю важливо, щоб Ормузька протока залишалася відкритою.

Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін мають зустрітися в п'ятницю, щоб завершити дводенний державний візит, який супроводжувався церемоніями та бізнес-угодами.

Кількість супертанкерів, що перевозять непідсанкційну нафту через Ормузьку протоку, останніми днями подає ознаки зростання. Це дає обмежене полегшення нафтовому ринку, який пережив найбільший перебій постачання в історії.