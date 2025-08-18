Украинская правда
Свириденко рассказала, что именно предусматривает программа действий правительства

Андрій Муравський — 18 августа, 15:18
Свириденко рассказала, что именно предусматривает программа действий правительства
kmu.gov.ua

Проект Программы действий правительства на выполнение задач, поставленных президентом Украины, базируется на четырех опорах - безопасность, экономика, достоинство человека и восстановление.

Об этом в Facebook написала премьер-министр Юлия Свириденко.

"Сегодня мы представляем проект Программы действий правительства на выполнение задач, поставленных Президентом. Он базируется на четырех опорах - безопасность, экономика, достоинство человека и восстановление. На этой основе мы определили 12 приоритетов, которые будем превращать в конкретные решения", - сообщила она.

Среди целей - половина бюджета вооружений должна идти украинским производителям. "Планируем запуск Defence City и совместные производства с мировыми компаниями как Rheinmetall, BAE Systems и другие", - отметила Свириденко.

Относительно евроинтеграции, правительство будет готово начать переговоры о вступлении с ЕС по шести кластерам до конца года.

"С самого начала работы этого правительства мы перезагрузили работу БЭБ, АРМА и Таможни. Планируем цифровые сервисы е-Нотариат, е-Суд, ЦНАП 2.0", отметила она также, определяя антикоррупцию одной из приоритетных задач.

"Мы запланировали компенсации за разрушенное жилье, изменения в пенсионной системе и предоставлении социальных услуг. Планируем 75 млрд грн на развитие прифронтовых регионов в 2025-2026 годах. Также ожидаем, что 180 000 семей получат повышенную помощь при рождении ребенка, а также 100 000 семей с детьми до 3-х лет охватит программа еЯсли и еСадок до 2026 года", отметила глава правительства.

Говоря о макрофинансах и реформах Свириденко сообщила, что Украина имеет заверения от партнеров по поддержке в 37,4 млрд долларов в 2026-2027 году. Ожидаем миссию МВФ, с высокой долей вероятности будем иметь новую программу. Также планируем новый Таможенный кодекс.

Она также пообещала, что бизнес будет иметь 5 лет без проверок и существенную дерегуляцию. "До конца 2026 года мы планируем привлечь более 5 млрд евро через различные инструменты (UIF, G2G, ППП), первый проект Американско-Украинского фонда восстановления оцениваем в 100 млн долларов. На политику "Сделано в Украине" предусмотрим 55 млрд грн", - сообщила Свириденко.

"Создаем Фонд Восстановления и комплексный план восстановления. В фокусе - жилье, энергетика и инфраструктура: 10 проектов в ЖКХ, 5 - в транспорте, 4 - в жилье. Запускаем программу "ВідновиДом", специальные программы для возвращения украинцев с жильем, работой и соцподдержкой, а также механизм множественного гражданства", - говорится в том же сообщении.

Кроме того, в планах накопление 13,2 млрд кубов газа, запуск новых генерирующих мощностей, защита энергообъектов.

Напомним:

Ранее сообщалось, что правительство на внеочередном заседании приняло ряд решений, которые помогут быстро закрыть потребности фронта. В частности, военные части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы - без лишней бюрократии. "Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным.

Ранее сообщалось, что правительство выделило Минразвития 1,6 млрд грн финансирования для государственной программы "еВідновлення".

Также премьер-министр Юлия Свириденко поручила Минэкономики и Госгеонедра провести аудит всех недропользователей, которые получили разрешения на стратегически важных месторождениях.

Ранее сообщалось, что правительство приняло первый пакет решений для поддержки прифронтовых регионов по поручению президента.

