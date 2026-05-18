Уряд виділив 1,2 мільярда на створення лабораторій та освітніх просторів у ліцеях

Уряд спрямовує 1,2 млрд гривень на створення сучасних лабораторій та освітніх просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, це допоможе освітнім закладам підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та створити якісні умови для учнів.

Як вона зазначила, ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному та інформатичному напрямках, отримають до 10 млн гривень на оновлення лабораторій і навчальних просторів.

Ще по 2 млн гривень отримають дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища.

"Також актуалізуємо розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи (5-9 класи). Робимо це з урахуванням пропозиції самих громад. Субвенцію спрямовуємо туди, де заклади освіти мають можливість облаштувати сучасні лабораторії вже цього року", – поінформувала очільниця уряду.

За її словами, постанова також офіційно підтверджує право спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів отримувати кошти на оновлення кабінетів базової школи.

Додатково оновили розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів предмету "Захист України".

