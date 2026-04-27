Раніше фонд "не бачив": у ФДМ розповіли про ефективність приватизації

Фонд державного майна України підвищив ефективність приватизаційних аукціонів, зокрема частка успішних торгів зросла до 22%, раніше конверсія аукціонів була близько 7%.

Про це повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха під час заходу з нагоди 100 днів роботи нової команди відомства, передає Укрінформ.

"Держава формально керувала портфелем, де активи часто були поза контролем і в тіні. Ми провели аудит і побачили реальний стан справ. Фонд почав змінювати правила, а ринок побачив, що вони стали однаковими для всіх, і відреагував", - сказав Наталуха.

Він підкреслив, що фонд розпочав комплексні зміни, зокрема провів аудит активів, відкрив комунікацію з інвесторами та міжнародними партнерами, оновив систему контролю і запровадив обов'язкову фінансову звітність.

Крім того, у Києві виявили 8000 кв. м нерухомості, яку раніше фонд "не бачив".

"Раніше конверсія аукціонів була близько 7%, тобто лише кожен 14-й аукціон завершувався продажем. Через три місяці ми підняли цей показник до 22%. Кількість угод на тиждень піднялася з 2 до 9, а рекордне зростання стартової ціни на аукціоні було в 1000 разів", - зазначив Наталуха.

Упродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.