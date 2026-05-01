Фонд відбудови має намір до кінця року укласти три інвестугоди – Свириденко

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови має намір до кінця року укласти три інвестиційні угоди, кілька проєктів у сфері енергетики перебувають на етапі перевірки.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що угоду про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) Україна та Сполучені Штати Америки підписали рік тому. Загальний стартовий капітал URIF становить 150 мільйонів доларів.

"Ця угода, відома як "minerals deal", заклала створення Фонду і започаткувала новий формат довгострокового економічного партнерства України та США, яке вже залучає глобальні інвестиції", – написала Свириденко у Телеграм.

У березні Фонд затвердив першу інвестицію — в українську dual-use технологічну компанію Sine Engineering для розвитку і вдосконалення компонентів зв'язку та навігації для БПЛА.

"Ще кілька проєктів у сфері енергетики перебувають зараз на етапі перевірки. Наша спільна мета — укласти три інвестиційні угоди до кінця 2026 року", – зазначила очільниця українського уряду.

За її даними, усього за рік існування Фонд отримав 282 заявки з більш ніж 15 країн. Понад половина з них — від українських компаній.

Найбільше заявок у сфері енергетики — більше ніж чверть від усіх поданих, а також у сферах транспорту і логістики, критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів доларів США до кінця 2026 року, а з урахуванням співфінансування проєктів в Україну буде вкладено ще сотні мільйонів доларів.