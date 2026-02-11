У Раді проаналізували надходження до держбюджету від приватизації

В Україні приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1170 об'єктів малої приватизації, а план надходжень на 2026 рік для Фонду державного майна передбачає два мільярда гривень від приватизації та 800 мільйонів гривень від оренди.

Про це інформує прес-служба апарату Верховної Ради України.

Як повідомили у комітеті з питань економічного розвитку, який здійснює контроль за надходженнями коштів до держбюджету приватизації та оренди державного майна, з 1 по 31 січня 2026 року до бюджету від приватизації та пов'язаних із нею надходжень перераховано 415 710,52 тис. грн.

Від оренди державного майна з початку року ФДМУ забезпечив надходження 74 055,58 тис. грн, з яких 73 592,70 тис. грн – орендна плата за користування держмайном та 462,88 тис. грн – реєстраційні та гарантійні внески учасників орендних аукціонів.

Станом на 31 січня 2026 року, за даними ФДМУ, приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1 170 об'єктів малої приватизації.

"Ефективна приватизація й прозора оренда — це не лише цифри у звітах, а реальний ресурс для фінансування державних потреб і відновлення економіки", — зазначають у комітеті.

Нагадаємо:Раніше Фонд держмайна повідомив, що впродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За підсумками першого року онлайн-аукціонів з великої приватизації в державній електронній торговій системі Prozorro.Продажі держава отримала 8,9 млрд грн.

Раніше Фонд державного майна України повідомив, що за результатами його діяльності до державного бюджету фактично перераховано понад 6 мільярдів гривень.