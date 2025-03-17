Держава отримала понад мільярд від управління ТРЦ Ocean Plaza

До фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямовано 1,2 млрд гривень від передачі в оренду торгових площ націоналізованого ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

ФДМУ управляє часткою у розмірі 66% статутного капіталу "Інвестиційного союзу "Либідь", який є власником ТРЦ Ocean Plaza.

"Станом на сьогодні проходить активна підготовка об’єкта до приватизації аби якнайшвидше провести аукціон. У цьому році плануємо це зробити в межах великої приватизації", - йдеться у повідомленні.

Поки триває підготовка об’єкта, націоналізований ТРЦ Ocean Plaza наповнює фонд ліквідації наслідків збройної агресії. 1,2 млрд гривень були отримані від здачі в оренду торгових площ в ТРЦ і в результаті спрямовані до фонду.

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Нагадаємо:

У грудні 2024 року ВАКС залишив без змін рішення про націоналізацію багатомільйонних боргів ТРЦ Ocean Plaza перед російськими олігархами Ротенбергами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.