Ринок морських перевезень реагує на удари Ізраїлю по Ірану: ціни ростуть

Після загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном деякі власники танкерів відмовляються від перевезень нафти з Перської затоки.

Про це пише Bloomberg.

З п’ятниці частина судновласників тимчасово припинила пропонувати танкери для маршрутів на Близькому Сході. Вони оцінюють ризики, пов’язані з можливим розширенням конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Виробники та нафтові трейдери скаржаться, що не можуть знайти достатньо вільних суден для перевезень нафти з Перської затоки. Деякі танкери, зафрахтовані попередньо, так і не підтвердили вихід у рейс.

Поки що ринок не фіксує критичних перебоїв з постачанням, але аналітики попереджають: ситуація у Перській затоці — критична, адже саме звідти надходить близько третини всієї світової нафти. Альтернативні маршрути, наприклад для Саудівської Аравії чи ОАЕ, залишаються обмеженими.

На фоні побоювань фрахт для супертанкерів за маршрутом Близький Схід – Китай (TD3C) зріс до 65 балів за Worldscale — на 30% вище, ніж на початку тижня. Контракти на перевезення вантажів — похідний інструмент для хеджування фрахту — також різко подорожчали.

Нагадаємо:

Ціни на нафту коливаються після стрибка в п’ятницю на 7%, коли удари Ірану по Тель-Авіву та відповідь Ізраїлю посилили ризики зупинки експорту нафти з Близького Сходу.

Фондові ринки країн Перської затоки вранці в неділю впали після того, як Ізраїль та Іран у ніч на неділю обмінялися новими атаками, що викликало побоювання розширення конфлікту на Близькому Сході.

У ніч на 15 травня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Унаслідок атаки загинуло троє людей, понад 200 дістали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.

Судноплавні компанії попереджають про ризики для ключових морських маршрутів Близького Сходу після ударів Ізраїлю по Ірану.