Світова нафтова артерія під загрозою: Іран розглядає відповідь на атаки Ізраїлю

Карта Ормузької протоки - водний шлях між Перською затокою та Оманською затокою

Судноплавні компанії попереджають про ризики для ключових морських маршрутів Близького Сходу після ударів Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У ніч на п'ятницю Ізраїль завдав ударів по основних об'єктах Ірану, зокрема ядерних і військових. Тегеран пригрозив, що Ізраїль "заплатить дуже високу ціну".

Атаки загострили увагу до "вузьких місць" регіону - маршрутів, якими транспортують нафту і контейнери.

На Близькому Сході розташовані одні з найважливіших морських шляхів світу - там танкери завантажують нафту для Азії та Європи, а контейнеровози прямують до споживачів на обох континентах.

Один із головних вузьких проходів - Ормузька протока, яка забезпечує близько чверті світової торгівлі нафтою і перебуває під значним впливом Ірану.

Інший критичний регіон - Червоне море, по обидва боки якого розташовані Суецький канал і протока Баб-ель-Мандеб. Ці райони вже зазнають атак з боку єменських повстанців-хуситів, яких підтримує Тегеран.

Іран та його союзники зосереджуються поблизу ключових морських вузлів. Зі сходу на захід: Ормузька протока, Баб-ель-Мандебська протока, Суецький канал (Єгипет). Джерело: інфографіка Bloomberg

За словами Сінгха з Oil Brokerage, близько 10% глобального флоту надвеликих танкерів, тобто приблизно 90 суден, постійно перебувають у Перській затоці, з них близько 20 щодня проходять через Ормузьку протоку.

Блокування Ормузької протоки - основного маршруту для танкерів, що прямують до нафтовидобувних країн, як-от Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт або Іран, - розглядають як крайній крок, якого Тегеран поки що, можливо, прагне уникнути. Але бажання помститися очевидне.

"Якщо Іран вирішить розширити відповідь і закрити Ормузьку протоку, наслідки будуть колосальними", - заявив Ханс Тіно Хансен, CEO аналітичної компанії Risk Intelligence.

Аналітик Rystad Energy Хорхе Леон оцінює, що в разі блокування іранцями нафтових потоків через протоку, ціни можуть зрости на $20 і більше.

Нагадаємо:

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми і проти військових об'єктів Ірану.

У п'ятницю ціни на нафту злетіли на 13% після того, як Ізраїль завдав ударів по Ірану.