Ринки Перської затоки відреагували на взаємні удари Ізраїля та Ірану

Фондові ринки країн Перської затоки вранці в неділю впали після того, як Ізраїль та Іран у ніч на неділю обмінялися новими атаками, що викликало побоювання розширення конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ізраїль заявив, що завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану, фабриках балістичних ракет і командних пунктах іранських військових. Атаки почалися в п'ятницю і тривали наступні дні.

У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю і скасував заплановані на неділю ядерні переговори, які, за словами США, були єдиним шляхом зупинити ізраїльське бомбардування.

Фондовий індекс Катару (.QSI) вранці знизився на 2,9%, майже всі акції в індексі втратили в ціні. Зокрема, акції Qatar Gas Transport Nakilat впали на 3,1%, а Qatar Electricity and Water Company - на 1,7%.

Найбільший банк регіону, Qatar National Bank, втратив 3,3%.

У суботу ввечері Ізраїль завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, зокрема по морській установці на газовому родовищі South Pars, яке Іран ділить із Катаром. Це джерело забезпечує більшість газового видобутку Ірану. Ці атаки викликали побоювання щодо можливого зриву експорту енергоносіїв з регіону.

Основний індекс Саудівської Аравії (.TASI) знизився на 1,6% після падіння на 3,6% на відкритті торгів, коли акції в усіх секторах просіли.

У Кувейті основний індекс (.BKP) впав на 4,3%. Акції авіакомпанії Jazeera Airways втратили до 10% через те, що авіалінії уникають повітряного простору більшої частини регіону.

В інших країнах Затоки та Близького Сходу: біржа Маската (Оман) втратила 1,5%, індекс Бахрейну знизився на 0,8%, а в Тель-Авіві торги відкрилися падінням на 1,5%.

Оман відігравав роль посередника між Іраном і США в ядерних переговорах.

Біржі Дубая й Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, які знову відкриються в понеділок, закрилися в п'ятницю зі зниженням на 1,9% і 1,3% відповідно.

Нагадаємо:

У ніч на 15 травня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Унаслідок атаки загинуло троє людей, понад 200 дістали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.