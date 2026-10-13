Ізраїль отримує з України зразки російських реактивних дронів для вивчення

Ізраїль вивчає зразки російських ударних дронів, отриманих від України, зокрема нові модифікації типу "Герань".

Про це під час зустрічі з медіа в МЗС Ізраїлю розповів колишній посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

На запитання журналіста про те, чи звертався Ізраїль до України по зразки нового російського реактивного дрона "Герань-5", колишній посол Ізраїлю в Україні відповів, що така взаємодія між країнами є.

"Без подробиць, але така взаємодія відбувається. Ми отримували зразки озброєння для вивчення", – сказав він.

Він також підтвердив, що між Україною та Ізраїлем є взаємодія щодо вивчення зразків озброєння, які застосовуються у війні. За його словами, Ізраїль отримував окремі зразки з України, однак деталей цієї співпраці дипломат не розкрив.

Бродський пояснив, що інтерес Ізраїлю пов'язаний із тим, що схожі технології та озброєння можуть з'являтися і в руках угруповань, з якими Ізраїль воює.

"Реактивні дрони сьогодні – проблема номер один для всього світу. Той, хто першим знайде ефективне рішення, матиме велику перевагу, і це рішення почнуть використовувати інші", – сказав розповів колишній посол Ізраїлю в Україні.

За його словами, Ізраїль також активно працює працюють над засобами протидії таким БПЛА, зокрема над лазерними та іншими протидроновими технологіями. Водночас ефективного універсального рішення, за його оцінкою, поки немає.

Нагадаємо:

У понеділок екіпажі Lasar's Group за допомогою нового українського дрона-перехоплювача збили дві російські реактивні "Герані-5", які летіли на Київ.