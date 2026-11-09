Другий за потужністю НПЗ у Росії атакували дрони: виникла пожежа

Другий за потужністю НПЗ у Росії атакували дрони

Українська правда

Вночі 9 листопада безпілотники атакували "Кіришінафтооргсинтез" у місті Кіриші Ленінградській області РФ – другий за потужністю НПЗ у Росії, який перебуває під міжнародними санкціями.

Джерело: українські моніторингові Telegram-канали Exilenova+, Dnipro Osint, Supernova+, російське медіа ASTRA, губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко.

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Дослівно ASTRA: "У Ленінградській області горить Кіришський НПЗ на фоні атаки БпЛА. Це ключовий постачальник палива для Петербурга й авіаційного гасу для аеропорту Пулково".

Деталі: OSINT-аналітик ASTRA, вивчивши відео з Кіришів, підтвердив, що горить саме місцевий НПЗ. Дрозденко теж повідомив, що протягом ночі над регіоном збили 113 БпЛА.

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Попередньо, внаслідок атаки на заводі загорілася одна з установок первиної переробки нафти "ЕЛОУ-АВТ-2", а також уражені установки "ЕЛОУ-АВТ-6" та "ЕЛОУ-АТ-6".

Розташоване не далеко від Санкт-Петербургу підприємство входить до групи "Сургутнафтогаз" і має важливе значення для забезпечення нафтопродуктами Північного Заходу Росії.

Проєктна потужність НПЗ становить близько 20-21 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, бітум, скраплений газ і нафтохімічну продукцію.

У 2025 році США ввели санкції проти "Сургутнафтогазу" та пов'язаних з ним структур, зокрема й Кіришського НПЗ. Також санкції на компанію наклали ЄС і Велика Британія.

Передісторія: