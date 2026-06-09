Нафта відреагувала на деескалацію на Близькому Сході

Ціни на нафту впали 9 червня після припинення ударів між Ізраїлем та Іраном

У вівторок, 9 червня, ціни на нафту Brent впали на 1,24% до 93,13 дол. за барель, а на WTI – на 1,6% до 89,85 дол. за барель.

Про це свідчать дані Trading Economics.

Зниження ціни пов'язане з припиненням ударів Ізраїлю по ліванській "Хезболлі" та Ірану по Ізраїлю. Іран та Ізраїль повідомили, що бойові дії наразі зупинені, пише Economic Times.

Хоча остання пауза в прямих атаках принесла певне полегшення ринкам, інвестори залишаються невпевненими в тому, що припинення вогню буде дотримано, через що ціни залишаються високими.

Також Іран заявив, що продовжить бити по Ізраїлю, якщо той продовжить атакувати "Хезболлу". Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу натомість заявив, що у разі подальших атак країна буде бити по Ірану у відповідь.

Перемовини про мир між США та Іраном досі мають обмежений прогрес.

Нагадаємо:

Іран завдав ракетного удару у напрямку Ізраїлю у неділю, 7 червня. Президент США Дональд Трамп відреагував на загострення ситуації та закликав Ізраїль утриматися від відповіді.

Ціни на нафту в понеділок зросли більш ніж на 3 долара за барель після нових ударів Ізраїлю по Лівану та повідомлень про вибухи в Іран.

Ізраїль у понеділок, 8 червня, заявив, що вдарив по нафтохімічному заводу на південному заході Ірану, а також по військових цілях в інших районах, після того як президент США Дональд Трамп сказав прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу утриматися від подальших атак.