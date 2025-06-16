Ціни на нафту ростуть через удари Ірану та Ізраїлю

Ціни на нафту коливаються після стрибка в п’ятницю на 7%, коли удари Ірану по Тель-Авіву та відповідь Ізраїлю посилили ризики зупинки експорту нафти з Близького Сходу.

Про це пише Reuters.

У понеділок нафта залишалася волатильною після різкого стрибка цін у п’ятницю: Brent виріс на 0,86% до 74,87 дол, а WTI — на 1,04% до 73,74 дол. Під час сесії обидва бенчмарки нафти сягали понад 4 дол зростання, але на короткий час також падали.

Іранські ракети влучили в Тель-Авів і порт Хайфа, що викликало нову хвилю занепокоєння серед учасників саміту G7. Цивільні жертви з обох сторін та попередження військових про нові удари посилили страх перед ескалацією.

Ключовим ризиком залишаються перебої у Ормузькій протоці, через яку щодня проходить до 19 млн барелів нафти — приблизно п’ята частина світового споживання.

Експерти наголошують, що бойові дії можуть вплинути на видобуток Ірану, який постачає до 3,3 млн барелів щоденно, з яких понад 2 млн ідуть на експорт. Якщо експорт зупиниться, Китай змушений буде переорієнтуватися на альтернативних постачальників, таких як Саудівська Аравія або Росія.

Додатково можуть зрости ціни на транспортування та страхування танкерів, що негативно вплине на прибутковість переробки, особливо в Азії. Аналітики також нагадують, що запаси вільних потужностей ОПЕК+ навряд чи зможуть компенсувати втрату іранського експорту.

США заявили про підтримку Ізраїлю, але не дали чіткої відповіді щодо заклику до припинення вогню. Іран, і собі, відмовився від переговорів, поки по ньому ведуться удари.

Нагадаємо:

Фондові ринки країн Перської затоки вранці в неділю впали після того, як Ізраїль та Іран у ніч на неділю обмінялися новими атаками, що викликало побоювання розширення конфлікту на Близькому Сході.

У ніч на 15 травня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Унаслідок атаки загинуло троє людей, понад 200 дістали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.

Судноплавні компанії попереджають про ризики для ключових морських маршрутів Близького Сходу після ударів Ізраїлю по Ірану.