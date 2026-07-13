Правоохоронці викрили масштабні оборудки на енерготендерах

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання державних коштів на енергетичних тендерах: держава зазнала 129 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, службові особи підприємств енергетичного сектору допомагали конкретній приватній компанії здобувати перемогу під час тендерних закупівель і виконання робіт у сфері енергетики.

Далі роботи й послуги виконувались за суттєво завищеними цінами, а переплачені кошти осідали в кишенях учасників схеми.

Йшлося про два основні напрямки, від яких безпосередньо залежить, чи буде світло в українських оселях.

"Перший – аварійно-відновлювальний ремонт повітряних ліній електропередач. Це ті самі опори та комунікації, через пошкодження яких без світла залишаються цілі міста. Швидкість і якість їхнього ремонту – критичне питання для життя громад", – говориться у повідомленні.

Другим напрямом була реалізація проєктів із розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок.

"Простими словами, це станції, які виробляють електроенергію та тепло, працюючи від газу, і роблять енергосистему стійкішою, забезпечуючи необхідний резерв під час блекаутів", – пояснюють у прокуратурі.

У ході слідчих дій отримано докази того, що фактично приватна компанія отримувала оплату за виконані роботи за завищеною ціною і виводила переплату через фіктивні підконтрольні фірми та проведення з ними безтоварних операцій.

Задокументовано збитки державним та комунальним підприємствам на 129 млн грн.

У межах кримінального провадження проведено низку обшуків.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури директору приватного товариства повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо:

Раніше інженеру ПрАТ "НЕК "Укренерго" повідомили про підозру у службовій недбалості: він підписав акт приймання виконаних робіт підрядником і "не помітив", що той використав матеріали нижчого класу на будівництві огорожі навколо енергооб'єкту.

СБУ та ДБР викрили схему привласнення оборонних коштів на Чернігівщині: протягом 2022 року фігуранти розікрали понад 11 мільйонів бюджетних гривень на закупівлях генераторів для ЗСУ.