Правоохоронці викрили масштабні оборудки на енерготендерах
Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання державних коштів на енергетичних тендерах: держава зазнала 129 мільйонів гривень збитків.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, службові особи підприємств енергетичного сектору допомагали конкретній приватній компанії здобувати перемогу під час тендерних закупівель і виконання робіт у сфері енергетики.
Далі роботи й послуги виконувались за суттєво завищеними цінами, а переплачені кошти осідали в кишенях учасників схеми.
Йшлося про два основні напрямки, від яких безпосередньо залежить, чи буде світло в українських оселях.
"Перший – аварійно-відновлювальний ремонт повітряних ліній електропередач. Це ті самі опори та комунікації, через пошкодження яких без світла залишаються цілі міста. Швидкість і якість їхнього ремонту – критичне питання для життя громад", – говориться у повідомленні.
Другим напрямом була реалізація проєктів із розміщення та підключення когенераційних газопоршневих установок.
"Простими словами, це станції, які виробляють електроенергію та тепло, працюючи від газу, і роблять енергосистему стійкішою, забезпечуючи необхідний резерв під час блекаутів", – пояснюють у прокуратурі.
У ході слідчих дій отримано докази того, що фактично приватна компанія отримувала оплату за виконані роботи за завищеною ціною і виводила переплату через фіктивні підконтрольні фірми та проведення з ними безтоварних операцій.
Задокументовано збитки державним та комунальним підприємствам на 129 млн грн.
У межах кримінального провадження проведено низку обшуків.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури директору приватного товариства повідомлено про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Слідчі дії тривають.
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