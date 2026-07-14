У Дніпрі викрили "оборудку" з продажем нерухомості держпідприємства

У Дніпрі викрили арбітражну керуючу, яка намагалася отримати три мільйона гривень від потенційного покупця нерухомості держпідприємства: замість ринкових 15 мільйонів гривень вона оцінила його у 90 тисяч.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У Дніпрі викрили арбітражну керуючу – голову ліквідаційної комісії державного наукового підприємства", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, за три мільйона гривень неправомірної вигоди вона обіцяла забезпечити продаж нерухомості підприємства ринковою вартістю 15 млн грн лише за 90 тис. грн. Об'єкт площею 900 кв. м мали продати через аукціон.

"У травні цього року до арбітражної керуючої звернувся потенційний покупець, який хотів придбати нерухомість підприємства у законний спосіб", – розповіли у прокуратурі.

"За даними слідства, вона запропонувала інший варіант – за 3 млн грн неправомірної вигоди допомогти придбати майно за ціною, у 166 разів нижчою за його ринкову вартість", – говориться у повідомленні.

Для реалізації схеми підозрювана пообіцяла оформити чоловіка орендарем об'єкта заднім числом – нібито з 2018 року, а також долучити підроблені документи про нібито здійснені невід'ємні поліпшення нерухомості – ремонтні роботи. Це мало надати покупцеві переважне право на придбання майна під час аукціону.

"Надалі об'єкт планували виставити на продаж за 90 тис. грн, хоча його ринкова вартість становить 15 млн грн", – стверджує слідство.

Щоб розпочати підготовку документів, арбітражна керуюча вимагала перерахувати частину обумовленої суми.

9 липня її затримали під час одержання першої частини коштів – 600 тис. грн, перерахованих на банківський рахунок.

У ході санкціонованого обшуку у підозрюваної вилучено документацію, печатки, комп'ютерну техніку та мобільні телефони.

За процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра арбітражній керуючій повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Наразі за клопотанням прокурора судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 5 млн грн.

Процесуальне керівництво здійснює Західна окружна прокуратура міста Дніпра, досудове розслідування – слідчі ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – ГУ СБУ області.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Харкові судитимуть вже колишнього арбітражного керуючого: замість того, щоб передати 800 тисяч гривень підприємця-банкрута банку, він їх залишив собі.

На Херсонщині правоохоронці викрили схему штучного заниження вартості держпідприємства перед приватизацією: держава ризикувала втратити понад 42 мільйони гривень.