Суддя й прокурор придбали елітну нерухомість нижче ринкової вартості – розслідування hromadske

Родина київських судді та прокурора придбала апартаменти у елітних готельних комплексах в Буковелі, ринкова вартість якої не збігається із задекларованими ними доходами.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

"У 2023 році родина Грабців — заступника начальника Київської обласної прокуратури Ігоря Грабця та судді Київського обласного господарського суду Світлани Грабець — інвестувала в елітні готельні комплекси в Буковелі", – повідомляє видання.

"Ринкова вартість двох різних апартаментів у двох різних готельних комплексах — майже 550 тисяч доларів. Тобто понад 20 мільйонів гривень за курсом на момент купівлі. Це мінімальна ціна цієї нерухомості. Питання про походження коштів на майно родина у своїх відповідях проігнорувала", – говориться у публікації.

У своїх майнових деклараціях заступник керівника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець вказав, що у вересні 2023-го інвестував у будівництво. hromadske з'ясувало, що йдеться про апартаменти в преміальному комплексі Mountain Residence у Буковелі.

"Площа апартаментів у Mountain Residence, які придбав прокурор Ігор Грабець, відносно невелика — майже 63 м². Але й ціни на нерухомість у цьому комплексі преміальні. Нині такі апартаменти продаються за більш ніж 350 тисяч доларів", – говориться у публікації.

У травні 2023-го інвестиція в іще не завершений будинок становила від мінімальних 4 тисяч доларів за квадратний метр до майже 5 тисяч доларів. А вже у вересні 2023-го, саме того місяця, коли прокурор інвестував у цей преміальний готель, квадратний метр у Mountain Residence коштував щонайменше 4350 доларів.

Отже, мінімальна ринкова вартість апартаментів прокурора на момент купівлі мала б становити приблизно 273 тисячі доларів, або майже 10 мільйонів гривень, занають розслідувачі.

"Але офіційно прокурор Грабець придбав апартаменти в цьому комплексі в більш ніж чотири рази дешевше за ринкову вартість. Нерухомість обійшлася йому у 2,4 мільйона гривень, тобто приблизно 65 тисяч доларів проти ринкових понад 270", – розповідає hromadske.

Грошей, щоб придбати апартаменти за їхньою ринковою вартістю, у суддівсько-прокурорської родини офіційно не було. Хоча Світлана та Ігор Грабці декларували значні заощадження.

220 тисяч доларів готівкою подружжя декларувало 2022 року, перед придбанням апартаментів у Буковелі. А вже наприкінці 2023 року, після купівлі, заощаджень готівкою залишилось цілих 185 тисяч доларів. Різниця всього у 35 тисяч доларів.

"Виходить, що на преміальні апартаменти родина витратила лише маленьку частину своїх офіційних задекларованих коштів. Звідки родина взяла решту грошей (а це сотні тисяч доларів) — невідомо", – говориться у повідомленні.

Батько судді Світлани Грабець — пенсіонер і колишній прокурор Юрій Дьомін, придбав апартаменти в іншому буковельському готелі. Комплекс має назву Glacier Premium Apartments. Юрій Дьомін придбав нерухомість у ньому того самого місяця, коли і його зять, у вересні 2023-го.

Площа цих апартаментів відносно невелика — всього 61 квадратний метр. Проте в той період наприкінці 2023-го один квадратний метр у цьому готелі коштував щонайменше 4,5 тисячі доларів, звертає увагу hromadske.

"Мінімальна ринкова вартість об'єкта мала б становити приблизно 275 тисяч доларів. Та батькові судді Світлани Грабець офіційно апартаменти обійшлася у 3,5 раза дешевше ринкової вартості. На них чоловік витратив близько 75 тисячі доларів", – говориться у розслідуванні.

Як пише hromadske, правоохоронні органи мають провести експертизи щодо вартості згаданої нерухомості.

Нагадаємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25 матеріалів на понад 109 млн грн, за рішенням суду активи можуть бути стягнені на користь держави.

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи одного з керівників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області на суму понад 2,8 млн грн. Аналіз доходів та видатків посадовця, членів його сімʼї і родичів показав, що він не міг купити три машини за рахунок законних прибутків.

Раніше повідомлялося, що НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ Івана Калабашкіна, родичі якого володіють майном на $2 мільйони. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя полковника СБУ після розслідування про майно його родичів.

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокуратури про конфіскацію активів, формально оформлених на родичів керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова.