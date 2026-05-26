Необґрунтовані активи: у чиновника Мін’юсту забирають дороге авто

Верховний Суд підтвердив законність стягнення авто за 3,3 мільйона гривень з чиновника Мін'юсту, яке придбала донька посадовця в його інтересах.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Верховний Суд підтвердив законність стягнення необґрунтованого активу, яким користується начальник Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту Вадима Кірієнка.

"Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність рішень судів першої та апеляційної інстанцій ВАКС, якими задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу, яким користується начальник управління та стягнення його вартості в дохід держави (цивільна конфіскація).

Мова йде про автомобіль "LAND ROVER RANGE ROVER VOQUE", 2021 р.в., вартістю на день набуття 3 290 400 грн, який у 2023 році придбала донька посадовця в його інтересах.

"Доведено, що посадовець міг опосередковано вчиняти із цим активом дії, тотожні за змістом праву розпорядження ним. Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні касаційної скарги", – говориться у повідомленні.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Позов пред'явлено на підставі матеріалів НАЗК, Державного бюро розслідувань та доказів, самостійно одержаних прокурором у встановленому законом порядку.

Раніше повідомлялося, що Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення суду першої інстанції, яким визнано необґрунтованими активи на майже 3,3 млн грн начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мінюсту Вадима Кірієнка.

