"Житло для ВПО з ТОТ": за перший місяць нерухомість отримала тисяча родин

Менше, ніж за місяць тисяча родин придбала житло за новим компонентом програми "єВідновлення" для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України він зазначив, що новий механізм "Житло для ВПО з ТОТ" запрацював на початку травня. На першому етапі він орієнтований на ветеранів та військовослужбовців, які втратили доступ до свого житла на тимчасово окупованих територіях та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

"На його реалізацію держава спрямувала 6.6 млрд грн. Це дозволить забезпечити житлом майже 3 300 родин", – зазначив Кулеба.

За його словами, перші результати показують високий запит людей на цю підтримку. Якщо за перші два тижні роботи нового механізму житлові ваучери реалізували понад 300 родин, то на кінець травня нове житло придбали вже майже тисяча сімей.

Загалом від початку роботи програми "єВідновлення" компенсації за пошкоджене або знищене житло отримали майже 200 тисяч українських родин.

Наразі продовжується робота над залученням додаткового фінансування програми.

Раніше повідомлялося, що 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми "єВідновлення", і 87% житла придбали на вторинному ринку.

Раніше у Мінрозвитку розповіли, як формується черга на бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з ТОТ, і що відбувається, якщо отримувач не встигне витратити нараховані кошти.

Раніше повідомлялося, що в Україні понад 24 тисячі українських родин придбали житло за програмою доступної іпотеки "єОселя", а загальний обсяг інвестицій у житло перевищив 42,8 млрд грн.

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) схвалив ще 100 млн євро для програми "єВідновлення".

З 1 грудня стартував прийом заявок для участі в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.