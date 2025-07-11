Суд снял арест с судна, которое ранее принадлежало России

С судна Nika Spirit снят арест, поскольку процедуры продажи на открытом аукционе завершены.

Об этом сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов.

"Национальное агентство сообщает о снятии ареста с судна Nika Spirit, которое ранее было передано в управление АРМА в рамках уголовного производства", - говорится в сообщении.

"По результатам конкурентных торгов актив, предварительно оцененный в 2,4 миллиона гривен, был реализован за 6,4 миллиона гривен. Новым владельцем актива стала украинская компания, которая приобрела судно в рамках законной и публичной процедуры реализации", - отмечает АРМА.

"Таким образом, суд признал, что актив потерял связь с предметом уголовного производства и приобрел новый правовой статус - коммерческой собственности, приобретенного добросовестно на открытых торгах", - говорится в сообщении.

АРМА отмечает, что это - "очередной пример того, как арестованные активы не просто сохраняются, а превращаются в реальный ресурс для украинской экономики".

Напомним:

Украинский суд арестовал российский танкер "NEYMA", который до того блокировал проход украинских военных кораблей в Керченском проливе, летом 2019 года. Это привело к захвату 24 моряков и трех судов ВМС Украины российскими пограничниками.

Танкер под новым именем NIKA SPIRIT вошел в украинский порт Измаил для планового ремонта. Однако украинские пограничники, идентифицировав судно по ИМО-номеру и задержали его.

Судом была проверена правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона при проведении обыска танкера.

В апреле этого года сообщалось, что АРМА реализовало танкер Nika Spirit на электронном аукционе Prozorro.Продажи. Хотя судно изношено на 80%, а его восстановление требует не менее 20 млн грн инвестиций, АРМА реализовало его за 6,4 млн грн, когда его оценочная стоимость составила 2,4 млн грн. За право приобрести актив соревновались четыре участника.

Ранее сообщалось, что Агентство по розыску и менеджменту активов получило на реализацию российское судно, которое задержали в акватории Дуная.

Ранее также сообщалось, что в результате спецоперации Службы безопасности и Государственной пограничной службы в Черном море задержано иностранное судно, которое незаконно перевозило в третьи страны украинскую агропродукцию, похищенную с временно оккупированной территории.