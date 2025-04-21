АРМА продало російське судно майже втричі дорожче від оціночної вартості

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало на електронному аукціоні Prozorro.Продажі арештований російський нафтовий танкер Nika Spirit.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Попри те, що згідно зі звітом незалежного оцінювача, судно було зношене на 80%, а його відновлення потребує щонайменше 20 млн грн інвестицій, АРМА реалізувало його за 6,4 млн грн, коли його оціночна вартість складала 2,4 млн грн.

Зазначається, що за право придбати актив змагались чотири учасники.

За словами голови АРМА Олени Думи, наразі в управлінні АРМА перебуває 16 арештованих суден.

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Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголошує відбір управителя для арештованого російського судна VOLGONEFT-268.