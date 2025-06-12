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АРМА отримало на реалізацію арештований російський корабель

Альона Кириченко — 12 червня, 17:55
АРМА отримало на реалізацію арештований російський корабель
АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало на реалізацію російський корабель, який затримали в акваторії Дунаю.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"За рішенням Дніпровського районного суду міста Києва та клопотанням прокурора Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до АРМА на реалізацію передано пов'язане з рф судно, затримане в акваторії річки Дунай", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало на електронному аукціоні Prozorro.Продажі арештований російський нафтовий танкер Nika Spirit. АРМА реалізувало його за 6,4 млн грн, коли його оціночна вартість складала 2,4 млн грн.

АРМА

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