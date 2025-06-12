АРМА отримало на реалізацію арештований російський корабель

Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало на реалізацію російський корабель, який затримали в акваторії Дунаю.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"За рішенням Дніпровського районного суду міста Києва та клопотанням прокурора Автономної Республіки Крим та міста Севастополя до АРМА на реалізацію передано пов'язане з рф судно, затримане в акваторії річки Дунай", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало на електронному аукціоні Prozorro.Продажі арештований російський нафтовий танкер Nika Spirit. АРМА реалізувало його за 6,4 млн грн, коли його оціночна вартість складала 2,4 млн грн.