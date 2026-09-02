Суд залишив під вартою фігуранта справи "Форест Гамп" Єлізарова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Валентину Єлізарову, який фігурує у справах "Форест Гамп" та "Феміда".

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід Валентину Єлізарову — фактичному керівнику підприємства "Метробуд".

"Захист просив скасувати тримання під вартою та заставу у 20 млн грн, посилаючись на необґрунтованість підозри й ризиків, соціальні зв'язки Єлізарова та те, що він виховує чотирьох дітей", – говориться у повідомленні.

Також адвокати наголошували, що Єлізаров нібито не відігравав ключової ролі в інкримінованій злочинній організації.

Прокурор заперечив, зазначивши, що Єлізаров був другою після Микитася особою, яка спілкувалася з усіма підозрюваними.

Крім того, на балансі підприємства перебувають необоротні активи на понад 9 млрд грн та оборотні — понад 4 млрд грн.

На думку обвинувачення, застава у 20 млн грн є помірною.

Нагадаємо:

Раніше суд взяв під варту Валентина Єлізарова з можливою заставою у 20 млн грн. Єлізаров фігурує у справах "Форест Гамп" та "Феміда" як одна з довірених осіб Максима Микитася. За даними слідства він займався юридичним супроводом та судовим тиском задля захоплення підприємств "Будмонтажсервіс" та "Філософія девелопмент".

НАБУ та САП викрили схему рейдерського захоплення фігурантами операції "Форест Гамп" об'єктів нерухомості та інших активів шляхом втручання в роботу мереж Міністерства юстиції.

Це ж злочинне угрупування організувало легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс Банк".

Прокурор САП перелічив список фігурантів, які згадуються у справах "Форест Гамп" та "Феміда". Серед них – уже колишня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, екснардеп Максим Микитась та чинний нардеп Вадим Столар.