Правоохоронці викрили шахрая, який обіцяв військовим земельні ділянки

Прокуратура повідомила киянину про підозру у шахрайстві на майже 1,2 мільйона гривень: він обіцяв військовим допомогти отримати ділянки під забудову, знаючи, що ці землі передати безкоштовно неможливо.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва 44-річному жителю столиці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.

"Навесні 2024 року підозрюваний дізнався, що його знайомий – військовий, хотів скористатися своїм правом на отримання земельної ділянки під забудову та переконав, що має зв'язки та може допомогти з виділенням землі", – розповіли у прокуратурі.

При цьому підозрюваний знав, що під час воєнного стану в Україні діє заборона на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну власність.

Попри це, військовим підозрюваний розповідав, що допоможе з виділенням ділянок в селі Гатне Київської області. За свої "послуги" зі сприяння та подачі документів чоловік просив п'ять тисяч доларів за одну ділянку.

Загалом з шістьох військових він взяв 28 000 доларів США, частину коштів потерпілі перерахували на картку дружини підозрюваного.

Прокуратура наголошує, що усі ділянки, які начебто могли виділити, давно мають своїх власників, відтак передати їх безкоштовно іншим людям неможливо.

Гроші підозрюваному передали наприкінці квітня 2024 року під час зустрічі на одній із АЗС у Києві. Загалом чоловік взяв у військових 1,2 млн грн. При цьому жодних дій щодо оформлення землі не вчинив.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування здійснюють слідчі Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Після повідомлення про підозру усі гроші потерпілим військовим чоловік повернув, зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо:

У Києві викрито масштабну схему шахрайства з нерухомістю в новобудові на Печерську, організував колишній депутат Дніпровської міської ради: одні й ті самі квартири продавали двічі.

Раніше на Київщині поліція викрила чиновників, які вимагали хабарі за оформлення компенсацій у межах програм відновлення житла, пошкодженого внаслідок війни.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру керівнику компанії, який привласнив два мільйона гривень благодійного фонду на будівництві п'яти модульних будинків в Ірпені.

У місті Буча на Київщині правоохоронці викрили шахрайств: 66 осіб, у тому числі ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, втратили кошти, інвестувавши у житло.