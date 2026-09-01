Посадовцю Офісу президента залишили без змін запобіжний захід

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для очільника Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктора Дубовика — фігуранта справ "Форест Гамп" і "Феміда".

Про це повідомляє hromadske.

21 серпня слідчий суддя ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 7 мільйонів гривень застави, всю суму застави уже внесли.

"Сторона захисту просила відмовити у застосуванні будь-якого запобіжного заходу, апелювавши до того, що 7 мільйонів гривень застави, яка вже внесена, є непомірною для Дубовика", – говориться у повідомленні.

"Прокурор же навпаки просив збільшити суму застави до 50 млн грн. Він посилався на те, що Дубовик, за матеріалами справи, отримував 5 тисяч доларів щомісяця від членів злочинної організації", – пише hromadske.

Зрештою суді Апеляційної палати ВАКС вирішили залишити без змін попереднє рішення суду.

Дубовика підозрюють у тому, що він входив до злочинної організації, яка займалася рейдерством, підробляла документи та втручалась в реєстри.

Правоохоронці вважають, що посадовець ОП розробляв юридичні схеми, щоб захоплювати чуже майно, та інструктував спільників, як підробляти судові ухвали про зняття арештів і приховувати їх у реєстрах від нотаріусів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за гендиректора Директорату з питань правової політики Офісу президента України Віктора Дубовика, який підозрюється у рейдерстві (операція "Феміда"), внесли сім мільйонів гривень застави.

19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування "Форест Гамп" про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс Банк".

20 серпня антикорупційні органи випустили другу частину розслідування ("Феміда") про те, як ця ж злочинна група організовувала рейдерські захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві.

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) перелічив список фігурантів, які згадуються у справах "Форест Гамп" та "Феміда".

Серед них Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу президента, Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента, Олена Ференс, заступниця міністра юстиції та Максим Микитась, колишній народний депутат.