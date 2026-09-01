Суд залишив в силі запобіжний захід для ексдепутата Микитася

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для фігуранта справи "Форест Гамп" ексдепутата Максима Микитася.

Про це стало відомо із трансляції засідання суду.

Колегія суддів постановила: апеляційні скарги залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді ВАКС від 21 серпня 2026 року – залишити без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Захист просив скасувати ухвалу слідчого судді першої інстанції та не застосувати запобіжний захід.

Нагадаємо:

19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування "Форест Гамп" про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього вони використовували державний "Сенс Банк".

20 серпня антикорупційні органи випустили другу частину розслідування ("Феміда") про те, як ця ж злочинна група організовувала рейдерські захоплення об'єктів нерухомості та підприємств у Києві.

Вищий антикорупційний суд взяв підозрюваного в корупції екснардепа Максима Микитася під варту з можливою заставою у 30 млн грн.