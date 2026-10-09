Заволодіння коштами НБУ: фігуранта схеми Курченка засуджено

Вищий антикорупційний суд засудив до 8 років позбавлення волі директора приватного товариства, яке використали у схемі заволодіння кредитними коштами Національного банку України та їх легалізації.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Раніше обвинувачений за грошову винагороду погодилася очолити підконтрольне злочинній організації товариство та забезпечував прикриття незаконної діяльності й реалізації схеми.

У 2013 році учасники злочинної організації провели через підконтрольне ПАТ "Реал Банк" низку операцій за участю ряду компаній, внаслідок чого була штучно погіршена ліквідність банку.

Таким чином були створені підстави для звернення до Нацбанку України з клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту.

У подальшому НБУ надано ПАТ "Реал Банк" кредит на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого була завищена в сім разів.

"Реал Банк" належав бізнесменові Сергію Курченку, який втік до Росії.

"Отримавши кошти, керівництво ПАТ "Реал Банк" у змові з іншими учасниками злочинної організації забезпечило здійснення з ними низки удаваних фінансових операцій за рахунками підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та їх легалізацію", – говориться у повідомленні.

Частину коштів знали готівкою, іншу частину конвертували в іноземну валюту та вивели за межі України на користь іноземних підприємств – нерезидентів.

Суд визнав особу винуватою у вчиненні злочинів, повідомляє САП.

Він призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного на праві власності майна та штрафом у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також суд частково задовольнив цивільний позов НБУ та стягнув з обвинуваченого понад 503 млн гривень.

З 2014 року особа переховується на тимчасово окупованій території України, зауважують у прокуратурі та НАБУ.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Нагадаємо:

У 2023 році Вищий антикорупційний суд України визнав винуватим голову правління "Реал Банку" Володимира Агафонова у заволодінні коштами банку.

За даними слідства, Агафонов причетний до заволодіння 4,7 млрд грн "Реал Банку", 800 млн грн Нацбанку, а також 865 млн грн коштів "Брокбізнесбанку", які були розміщені на рахунку "Реал Банку" та пізніше виведені на рахунки підконтрольних осіб.

У 2017 році Генпрокуратура передала до суду звинувачувальний акт стосовно колишніх заступника голови Національного банку Олексія Ткаченка та директора департаменту Нацбанку Романа Яковлєва.

У змові з ексглавою Нацбанку Ігорем Соркіним, Агафоновим і "младоолігархом" з орбіти Януковича Сергієм Курченком їх підозрюють у розкраданні 800 млн грн.

Процедура ліквідації "Реал банку" почалася у травні 2014 року і закінчилася у 2019 році.