Прокуратура не змогла через суд знести ТЦ у Києві, вважаючи його самобудом

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову прокуратури, яка вимагала зобов'язати ТОВ "Райдо 2010" знести нібито самочинно збудований торговельний цент у Києві на площі Петропавлівській, 2 та повернути Київраді землю, на якій він знаходиться.

Про це свідчить рішення суду від 8 липня.

Кілька років тому ТОВ "Райдо 2010" придбало нежитлове приміщення площею 110 кв м в Облонському районі столиці на площі Петропавлівській, 2 (колишня Фрунзе).

У 2020 компанія вирішила його реконструювати й на цьому місці з'явився громадський будинок площею 524 кв м.

У 2023 році Київська міська рада передала в оренду "Райдо 2010" земельну ділянку з кадастровим номером 8000000000:78:116:0004 (площа Петропавлівська, 2), на 0,0349 га для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов`язаною з отриманням прибутку.

Ділянку передали без конкурсу, оскільки на ній знаходився громадський будинок.

На думку прокуратури, торговельний центр, для експлуатації якого було надано в оренду земельну ділянку, є самочинним будівництвом, відповідно компанія не могла отримати на нього право власності та оренду землі.

Тому прокуратура вимагала скасувати держреєстрацію права власності на громадський будинок, розірвати договір оренди, знести громадський будинок, а землю повернути Київраді.

Суд вивчив усі документи, і з'ясував, що не було жодних порушень, тому повністю відмовив у задоволенні позову.

Згідно з відкритими даними, за адресою площа Петропавлівська 2 знаходиться магазин "Автора" та інші.

ТОВ "Райдо 2010" записане на Наталію Зіньковську та Ганну Кожину.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва зобов'язав компанію "Кінгста" повернути Київраді земельну ділянку площею 0,1 га у Солом'янському районі Києва, отриманою підприємством за "туалетною схемою".