Стало відомо, скільки українців отримали житлові сертифікати за зруйновані домівки

Понад 18 тис. українців отримали житлові сертифікати за зруйноване житло станом на 1 червня.

Про це з посиланням на відповідь Міністерства розвитку громад та територій на запит повідомляє ГО "Антикорупційний штаб", яка здійснює моніторинг публічних закупівель.

Згідно з даними, які міністерство надало громадській організації, загальна сума виданих сертифікатів склала 27,3 млрд грн. Близько 11 тис. людей вже скористалися сертифікатами та придбали нерухомість Загальна кількість поданих заяв на отримання сертифікатів — 48 387.

"Щодо компенсацій за пошкоджене майно, то їх отримали близько 90 тис. українців на загальну суму понад 9 млрд грн. Загальна кількість поданих заяв за весь час — 147 747. Цей тип компенсації включає дві категорії — виплати за дрібні ремонти та капітальні ремонти За ними середні суми компенсацій склали 73 100 грн та 341 500 грн відповідно", — йдеться у повідомленні.

"Антикорупційний штаб" зазначає, що отримав відповідь на цей запит лише після скарги до Уповноваженого ВРУ з прав людини, коли його попередньо проігнорували. Відповідь на запит довелося чекати більше трьох місяців: його надіслали до відомства 11 березня, а відповідь прийшла 20 червня.

Громадська організація звертає увагу, що профільне міністерство наводить інформацію з формулюваннями "приблизно", "понад", "майже".

"Сподіваємось, це недопрацювання окремого фахівця, який готував відповідь, а не відсутність точних даних у відомстві. Бо коли мова про бюджетні кошти у такій чутливій сфері як відбудова, тут немає місця для "приблизно", — зауважив голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

"Антикорупційний штаб" наголошує на необхідності негайного відкриття Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна, який і акумулює в собі всю вищезазначену інформацію. Реєстр має бути публічним, з відкритою інформацією щодо кількості заявок та суми коштів на компенсації, але мати засекречені особисті дані українців.

Громадська організація "Антикорупційний штаб" реалізовує проєкт "Моніторинг публічних закупівель під час війни та у повоєнний період" за фінансової підтримки European Union in Ukraine.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив 665 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплат компенсацій за пошкоджене житло. Як повідомляло відомство, це дозволить відновити 7 389 житлових приміщень, пошкоджених внаслідок збройної агресії.

Раніше повідомлялося, що За програмою "єВідновлення" понад 96 тис. українськимх сімей отримали компенсацію за пошкоджене чи знищене житло. Ця компенсація ділиться на дві частини — за пошкоджене житло і за повністю знищене житло.

Згідно зі звітом Світового банку про оцінку збитків і потреб, на відновлення України упродовж наступного десятиліття необхідно 524 млрд доларів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2025 році на програму з відбудови житла "єВідновлення" для ВПО виділять 15 млрд гривень. За його словами, ці кошти нададуть змогу придбати житло 10 тисячам сімей.

Також повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій України отримало перші 4,3 млрд грн для оплати сертифікатів на житло для ВПО. За тиждень роботи програми 50 сімей вже реалізували сертифікати і придбали нові домівки.