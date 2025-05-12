Уряд виділив ще 665 млн грн для власників пошкодженого війною житла

Кабмін виділив 665 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для виплат компенсацій за пошкоджене житло. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Кабінет Міністрів України схвалив постанову, яка дозволяє виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій за пошкоджене житло в рамках програми єВідновлення. Це – допомога українцям для проведення дрібних та капітальних ремонтів", – повідомляється на сайті міністерства.

Як повідомляє відомство, це дозволить відновити 7 389 житлових приміщень, пошкоджених внаслідок збройної агресії", - повідомили у міністерстві.

Через "єВідновлення" можна отримати компенсації для проведення ремонтів:

категорії А (виплати на поточні ремонти) - до 200 тис грн;

категорії Б (виплати на капітальні ремонти) - від 200 до 350 тис грн для квартир або від 200 до 500 тисяч грн - для будинків.

Загалом для реалізації "єВідновлення" у державному бюджеті на 2025 рік закладено 1 млрд грн. З них на ремонти категорії А - 400 мільйонів, категорії Б - 600 млн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що За програмою "єВідновлення" понад 96 тис. українськимх сімей отримали компенсацію за пошкоджене чи знищене житло. Ця компенсація ділиться на дві частини — за пошкоджене житло і за повністю знищене житло.

Згідно зі звітом Світового банку про оцінку збитків і потреб, на відновлення України упродовж наступного десятиліття необхідно 524 млрд доларів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2025 році на програму з відбудови житла "єВідновлення" для ВПО виділять 15 млрд гривень. За його словами, ці кошти нададуть змогу придбати житло 10 тисячам сімей.

Також повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій України отримало перші 4,3 млрд грн для оплати сертифікатів на житло для ВПО. За тиждень роботи програми 50 сімей вже реалізували сертифікати і придбали нові домівки.