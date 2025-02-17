Переселенці почали отримувати компенсації за знищене житло і купувати квартири
Міністерство розвитку громад та територій України минулого тижня отримало перші 4,3 млрд грн для оплати сертифікатів на житло для ВПО. За тиждень роботи програми 50 сімей вже реалізували сертифікати і придбали нові домівки.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"Ще 2,5 тис. родин подали заявки на бронювання коштів і після завершення технічного процесу зможуть оперативно купити нові квартири або будинки", - розповів він.
"Працюємо й з міжнародними партнерами: вже зараз маємо домовленості з Банком розвитку Ради Європи про фінансування програми компенсації ще на 4,2 млрд грн", - додав Кулеба.
Водночас, за його словами, триває підготовка комплексної програми з підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вона охоплюватиме не лише житло, а й можливості працевлаштування та навчання, доступ до медичних послуг та соціальну підтримку. Також триває робота над створенням єдиної цифрової системи сервісів для ВПО.
"Окремий напрям – розвиток муніципального житла для внутрішньо переміщених осіб за підтримки Європейського інвестиційного банку. На першому етапі на реалізацію цього проєкту буде спрямовано 400 млн євро", - вказав міністр.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів спрямував на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії РФ домівки 15 млрд грн, які надаватимуть за програмою єВідновлення.