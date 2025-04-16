Понад 96 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене чи знищене житло

За програмою "єВідновлення" понад 96 тис. українськимх сімей отримали компенсацію за пошкоджене чи знищене житло.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба на Міжнародному форумі згуртованості "Творимо майбутнє", передає Укрінформ.

"У нас вже більш ніж 96 тис. сімей отримали відповідну компенсацію за програмою "єВідновлення" за втрачене житло. Ця компенсація ділиться на дві частини — за пошкоджене житло і за повністю знищене житло", — сказав урядовець.

Нагадаємо:

Згідно зі звітом Світового банку про оцінку збитків і потреб, на відновлення України упродовж наступного десятиліття необхідно 524 млрд доларів.