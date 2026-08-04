Оренда будинків на Київщині за чотири роки подорожчала майже у 4 рази – OLX

Медіанна вартість оренди приватних будинків у Київській області з червня 2022 року до червня 2026 року зросла з 30 тис. грн до 111 тис. грн, або майже у 3,7 раза.

Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.

Серед регіонів із найбільшим подорожчанням також Харківщина, де медіанна ціна оренди зросла у 3,4 раза – з 5,8 тис. грн до 20 тис. грн. У Запорізькій області ціна зросла втричі – з 5 тис. грн до 15 тис. грн.

У Дніпропетровській та Сумській областях оренда будинків подорожчала у 2,5 раза – до 30 тис. грн та 10 тис. грн відповідно. На Миколаївщині медіанна вартість зросла у 2,4 раза – з 4 тис. грн до 9,5 тис. грн. На Житомирщині ціна збільшилася більш ніж удвічі – з 5,2 тис. грн до 11 тис. грн.

Водночас зростання цін не завжди супроводжувалося збільшенням попиту. Наприклад, на Київщині, попри майже чотириразове подорожчання оренди, кількість відгуків на оголошення за цей період скоротилася на 31%. У Дніпропетровській області попит зменшився на 52%, у Запорізькій – на 11%.

Натомість у деяких областях дорожча оренда супроводжувалася зростанням кількості охочих винайняти будинок. На Сумщині кількість відгуків зросла на 89%, на Миколаївщині – на 71%, на Харківщині – на 22%. У Житомирській області попит майже не змінився, збільшившись на 5%.

У низці областей ціни зросли менш суттєво. Зокрема, на Одещині медіанна вартість оренди будинків збільшилася на 89% – з 23,4 тис. грн до 44,2 тис. грн. На Херсонщині зростання становило 83%, Закарпатті – 78%, Тернопільщині – 74%, Волині – 63%, Львівщині – 53%, Черкащині – 43%.

Найменше змінилися ціни на оренду будинків у Чернівецькій та Рівненській областях – в обох випадках зростання становило близько 8%. В Івано-Франківській області медіанна ціна майже не змінилася – з 17 тис. грн у червні 2022 року до 17,3 тис. грн у червні 2026 року.

Єдиним регіоном, де оренда будинків подешевшала, стала Кіровоградщина. За чотири роки медіанна ціна знизилася на 9% – з 8,8 тис. грн до 8 тис. грн.

Водночас пропозиція на ринку оренди будинків скоротилася в усіх досліджених областях, крім Миколаївської. Кількість активних оголошень зменшилася на 15–82%, тоді як на Миколаївщині вона, навпаки, зросла на 28%.

Нагадаємо:

У травні медіанна вартість оренди будинку у Києві зросла на 16% порівняно з минулим роком та становила 110 тис. грн. Якщо аналізувати найближчі населені пункти, то суттєве подорожчання за рік фіксували у Білогородці: +95% – до 97 тис. грн у травні 2026. Також помітно зросли медіанні ціни у Гнідині (+75%, до 109 тис. грн) та Гостомелі (+69%, до 70 тис. грн). У Чабанах показник за рік сягнув +41%, до 70 тис. грн.