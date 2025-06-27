НАБУ і САП просять суд відсторонити Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра

НАБУ і САП просять Вищий антикорупційний суд застосувати щодо віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова, який був міністром розвитку громад та територій, запобіжний захід у вигляді застави 120 млн грн. Також клопотають про відсторонення його з посади.

Про це повідомяє пресслужба САП.

Окрім цього, САП також вимагає покладення на фігуранта таких обов’язків:

- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

- носити електронний засіб контролю.

В САП зауважили, що застосування такого запобіжного заходу узгоджувалося детективами НАБУ і прокурорами САП, виходячи із ризиків, встановлених у цій справі, а також зважаючи на судову практику ВАКС в аналогічних випадках.

Зокрема, враховано його повернення до України та прибуття до НАБУ за викликом.

У разі визначення судом вказаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави упродовж 5 днів.

Якщо підозрюваний не виконає обов’язку, а також якщо порушить умови запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, який раніше був міністром розвитку громад та територій, отримав підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

НАБУ повідомило, що він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Суд переніс засідання з обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову на 27 червня.