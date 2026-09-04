Компенсація за пошкоджене неприватизоване житло: зареєстровано законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт, який пропонує спростити процедуру приватизації житла, пошкодженого або знищеного внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Про це інформує Верховна Рада України.

Законопроєкт №16012 передбачає виняток із загального правила: дозвіл на приватизацію аварійних приміщень, якщо вони були пошкоджені чи зруйновані після 24 лютого 2022 року та мають відповідний акт обстеження.

"Це дозволить наймачам неприватизованих квартир оформити право власності й надалі отримати державну компенсацію за втрачене майно", – говориться у повідомленні

Закону передбачає внесення змін до закону "Про приватизацію державного житлового фонду" та врегулювати питання отримання компенсації за пошкоджені/знищені об'єкти нерухомого майна, внаслідок збройної агресії Російської Федерації, право власності на які не зареєстровано в Держреєстрі речових прав на нерухомість та не може бути підтверджено відповідними відомостями з

нього.

Нагадаємо:

З 1 грудня стартував прийом заявок для участі в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях. Спершу програмою зможуть скористатися ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.

Раніше для підприємств на прифронтових територіях спростили отримання компенсації за пошкоджене чи знищене майно та змінили вимоги до застрахованого майна.

Кабмін ухвалив рішення про вдосконалення страхування майна від воєнних ризиків.