Компанія DIM заявила, що не вносила заставу за віцепрем’єр-міністра Чернишова

Компанія Development Investment Management заявила, що не вносила заставу за віцепрем’єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це говориться у листі DIM, який є у розпорядженні ЕП.

"DIM на запит журналістів офіційно заявляє, що не має жодного відношення до ситуації, пов’язаної з внесенням застави у розмірі 44 мільйони гривень за Олексія Чернишова", – зазначено у листі.

"Ця дія є особистим рішенням Дар’ї Беді, яка на момент внесення застави надавала послуги з організації діяльності маркетингу та просування DIM. DIM не було відомо про наміри Дарії, проводиться службове розслідування. Наразі з Дарією Бедею припинена співпраця", – повідомляє компанія.

"DIM веде відкриту та прозору діяльність, дотримується високих етичних стандартів у своїй роботі та публічній позиції. Ми залишаємо за собою право вжити подальших кадрових та юридичних рішень залежно від розвитку ситуації", – додали у DIM.

Раніше "Схеми" розповіли, хто вніс заставу у 120 млн гривень за Олексія Чернишова. Зокрема, з джерел у судових та правоохоронних органах стало відомо, що дружина підозрюваного Світлана Чернишова спочатку внесла 10 млн гривень, а пізніше ще 2 668 гривень.

Водночас найбільшу частину застави, 66 млн гривень внесла ТОВ "Форавто тор" з Дніпра, яка спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів і була зареєстрована у квітні 2025 року.

Директором та власник цієї компанії є Едуард Мартиненко заявив, що про внесення застави за віцепрем'єр-міністра його компанією "чує вперше".

Ще 44 млн гривень внесла Дарія Бедя, яка, є директоркою з маркетингу групи компаній DIM, що спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області.

Засновником і керуючим партнером DIM є забудовник Олександр Насіковський, а у лютому 2025 року партнером став український бізнесмен Максим Кріппа. Він володіє в Києві бізнес-центром "Парус", готелем "Україна", Міжнародним виставковим центром на Лівому березі, а також є президентом Федерації кіберспорту України.

Раніше джерела "Економічної правди" зазначали, що він може виступати "обкладинкою, яка інвестує в коштовні активи гроші кількох дуже впливових представників української влади", хоча Кріппа це заперечує.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, який раніше був міністром розвитку громад та територій, отримав підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Національне антикорупційне бюро.повідомило, що він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.

НАБУ і САП попросив Вищий антикорупційний суд застосувати щодо віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді застави 120 млн грн.

Окрім цього, САП також вимагає від нього прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду тощо.