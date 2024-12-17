На програму "єВідновлення" у 2025 році виділять 15 мільярдів – Зеленський

У 2025 році на програму з відбудови житла "єВідновлення" для ВПО виділять 15 млрд гривень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уже є рішення спрямувати залишки коштів із програми Мінсоцполітики - 15 млрд грн - на програму "єВідновлення". Вони будуть спрямовані вже цього року. Уряд також розгляне питання, де знайти додаткові кошти", - повідомив він.

За його словами, ці кошти нададуть змогу придбати житло 10 тисячам сімей.

Кошти надаватимуть внутрішньо переміщеним особам із прифронтових областей, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У державному бюджеті на 2025 рік передбачено 4 млрд грн на програму "єВідновлення", з яких 3 млрд грн — на компенсації за знищене житло, а 1 мільярд — за пошкоджене.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський має намір поговорити з головою Національного банку України Андрієм Пишним щодо збільшення доступності фінансування за іпотечною програмою "єОселя" в прифронтових областях.