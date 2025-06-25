Суд переніс засідання з обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру Чернишову

Суд переніс засідання з обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру національної єдності Олексію Чернишову на 27 червня.

Про це повідомляє "Українська правда".

Речниця ВАКС Олеся Чемерис повідомила УП, що засідання щодо обрання запобіжного заходу відбудеться 26 червня, а пізніше пресслужба ВАКС офіційно повідомила, що засідання суду переноситься ще раз.

"Повідомляємо, що розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу стосовно віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності відбудеться 27 червня 2025 року о 09:00. Судове засідання проходитиме за адресою: проспект Берестейський, 41, зал судових засідань № 5", – йдеться в повідомленні.

Чернишов, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди, попросив перенести засідання суду з обрання йому запобіжного заходу, заплановане на 25 червня, аргументуючи це своєю зайнятістю в Кабміні.

"Враховуючи, що середа – це плановий день засідання Кабінету міністрів та урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу", – зазначив він.

Чернишов запевняє, що проінформував читачів його сторінки в соцмережі про подане клопотання, щоб "не було надто гучних заголовків".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов, який раніше був міністром розвитку громад та територій, отримав підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Національне антикорупційне бюро.повідомило, що він став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд 25 червня обиратиме запобіжний захід віцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди. За даними "Укрінформу", САП проситиме суд призначити заставу.