Стало відомо, скільки IT-компаній українці відкрили в Польщі за час війни

Від початку повномасштабної війни в Польщі відкрилися 610 українських IT-компаній.

Про це пише DOU, посилаючись на дані від Опендатабот.

"Згідно з даними Опендатабот, упродовж 5 років до повномасштабної війни у Польщі в середньому відкривалося 76 компаній у рік. А з 2022 по 2024 роки середня річна кількість зросла до 195 компаній", – говориться у повідомленні.

А далі щороку кількість нових компаній ставала меншою. Якщо у 2022 році їх відкрилося 249 (з яких 41 компанія – у січні-лютому), то у 2023 році — 189 компаній, у 2024-му — 147 компаній. У 2025 році поки зареєстровано 66 компаній.

"Понад половина компаній відкрилась у Мазовецькому воєводстві, зокрема у Варшаві. На другому місці — Малопольське воєводство (Краків), а на третьому — Нижньосілезьке (Вроцлав). Водночас на північному кордоні Польщі IT-компанії практично не відкриваються", – пише DOU.

Переважна більшість зареєстрованих українцями компаній у Польщі мають невеликий стартовий капітал. Бізнесів із середнім капіталом значно менше.

Так, понад 80% (495 з 610) компаній мають капітал менш як 10 тисяч злотих (близько $2700), що свідчить про домінування мікробізнесу. Ще 68 компаній (приблизно 11%) мають капітал у межах 10–50 тисяч злотих. Лише 6 компаній задекларували капітал понад 500 тисяч злотих. А 5 компаній дані про капітал не подали.

За даними сайта, більшість українських айтівців, які переїхали за кордон, живуть саме у Польщі — це 39%. Згідно з зимовим зарплатним опитуванням DOU, розробники становлять 43% усіх, хто переїхав, тестувальники — 20%.

Причому, понад половина айтівців (55,7%) залишаються оформленими в Україні, а 40,7% працевлаштовані за польським законодавством. З-поміж айтівців, які переїхали, найбільше сеньйорів та мідлів.

Середня зарплата айтівця у Польщі становить $3500. Спеціалісти, які мають понад 5 років досвіду, в середньому отримують $5000, а ті, хто має менш як 3 років досвіду, отримує в середньому $1150, говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабної війни в Україні українці зареєстрували у Польщі понад 13 тис бізнесів. І станом на початок липня 2025 року у Польщі зареєстровано близько 30 тисяч компаній, відкритих українцями.

Раніше Юлія Свириденко, на той момент перша віце-прем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України, повідомила, що кожен десятий новий бізнес, зареєстрований у Польщі у 2024 році, був створений громадянами України. Вона також повідомляла, що вже понад 3000 польських компаній беруть участь у проєктах відбудови України.

Раніше повідомлялося, що кількість українців у Польщі, які легально працюють та перебувають на страховому обліку, зросла до 779 300 осіб станом на кінець жовтня 2024 року.