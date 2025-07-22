Українці створили у Польщі 6% нових компаній

Від початку повномасштабної війни в Україні українці зареєстрували у Польщі понад 13 тис бізнесів.

Про це повідомляє Opendatabot.

"Близько 30 тисяч компаній, відкритих українцями, зареєстровано у Польщі станом на початок липня 2025 року за даними польського реєстру юридичних осіб Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)", – зазначено у публікації.

У Польщі зареєстровано 29 044 компанії, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України. При цьому 13 014 бізнесів було відкрито українцями вже від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Найбільше українських бізнесів сконцентровано у трьох воєводствах: Mazowieckie (зокрема, Варшава), Małopolskie (Краків та регіон) та Dolnośląskie (Вроцлав та околиці), зазначає Opendatabot.

"Загалом 208 251 компанію було відкрито за останні 3,5 роки у Польщі. 6% нових бізнесів за цей час припадає на українців", – зазначено у публікації.

Найбільше компаній було зареєстровано українцями у 2022 році — 4780 бізнесів. Це на третину більше, ніж у 2021 році.

Найчастіше українці реєструють аналог українського ТОВ — spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — 27 656 або 95% усіх українських бізнесів у Польщі, зазначає Opendatabot.

Також помітно зросла і кількість благодійних організацій, що заснували українці в Польщі: з 2022 року українці створили 486 фундацій. Це у 4 рази більше, ніж до початку повномасштабної.

Найбільше українських компаній сконцентровано у трьох воєводствах: Mazowieckie (зокрема, Варшава) — 11 568 компаній, Małopolskie (Краків та регіон) — 3 200 бізнесів та Dolnośląskie (Вроцлав та околиці) — 3 019.

Більшість українських компаній, зареєстрованих українцями після початку повномасштабної у Польщі — це малий бізнес. Майже 10 тисяч компаній мають статутний капітал менш ніж 10 тис. злотих. Лише у 133 бізнесів капітал понад 500 тис. злотих.

"Загалом понад 7,34 млрд злотих складає капітал усіх українських компаній у польському реєстрі. З них 533 млн злотих припадає на бізнеси, відкриті після початку повномасштабної", – зазначено у публікації.

Opendatabot також повідомляє, що хоч 45% компаній було створено після початку війни, їхній загальний капітал у 12 разів менший, ніж у "довоєнного" українського бізнесу у Польщі.

І нагадує, що 2024 році українці сплатили майже 1,65 млрд злотих ($414 млн) до держбюджету Польщі податків на доходи фізичних осіб та на прибуток юросіб за даними аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal із посиланням на Міністерство фінансів Польщі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців з України. Відповідний законопроєкт схвалив польський уряд. З 1 листопада так звані центри колективного розміщення біженців з України у Польщі прийматимуть лише представників захищених груп: пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Раніше повідомлялося, що кількість українців у Польщі, які легально працюють та перебувають на страховому обліку, зросла до 779 300 осіб станом на кінець жовтня 2024 року.

Раніше Юлія Свириденко, на той момент перша віце-прем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України, повідомила, що кожен десятий новий бізнес, зареєстрований у Польщі у 2024 році, був створений громадянами України. Вона також повідомляла, що вже понад 3000 польських компаній беруть участь у проєктах відбудови України.