Стало известно, сколько IT-компаний украинцы открыли в Польше за время войны

С начала полномасштабной войны в Польше открылись 610 украинских IT-компаний.

Об этом пишет DOU, ссылаясь на данные от Опендатабот.

"Согласно данным Опендатабот, в течение 5 лет до полномасштабной войны в Польше в среднем открывалось 76 компаний в год. А с 2022 по 2024 годы среднее годовое количество выросло до 195 компаний", - говорится в сообщении.

А дальше ежегодно количество новых компаний становилось меньше. Если в 2022 году их открылось 249 (из которых 41 компания - в январе-феврале), то в 2023 году - 189 компаний, в 2024-м - 147 компаний. В 2025 году пока зарегистрировано 66 компаний.

"Более половины компаний открылась в Мазовецком воеводстве, в частности в Варшаве. На втором месте - Малопольское воеводство (Краков), а на третьем - Нижнесилезское (Вроцлав). В то же время на северной границе Польши IT-компании практически не открываются", - пишет DOU.

Подавляющее большинство зарегистрированных украинцами компаний в Польше имеют небольшой стартовый капитал. Бизнесов со средним капиталом значительно меньше.

Так, более 80% (495 из 610) компаний имеют капитал менее 10 тысяч злотых (около $2700), что свидетельствует о доминировании микробизнеса. Еще 68 компаний (примерно 11%) имеют капитал в пределах 10-50 тысяч злотых. Только 6 компаний задекларировали капитал более 500 тысяч злотых. А 5 компаний данные о капитале не подали.

По данным сайта, большинство украинских айтишников, которые переехали за границу, живут именно в Польше - это 39%. Согласно зимнему зарплатному опросу DOU, разработчики составляют 43% всех переехавших, тестировщики - 20%.

Причем, более половины айтишников (55,7%) остаются оформленными в Украине, а 40,7% трудоустроены по польскому законодательству. Среди айтивцев, которые переехали, больше всего сеньоров и мидлов.

Средняя зарплата айтишника в Польше составляет $3500. Специалисты, которые имеют более 5 лет опыта, в среднем получают $5000, а те, кто имеет менее 3 лет опыта, получает в среднем $1150, говорится в публикации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине украинцы зарегистрировали в Польше более 13 тыс бизнесов. И по состоянию на начало июля 2025 года в Польше зарегистрировано около 30 тысяч компаний, открытых украинцами.

Ранее Юлия Свириденко, на тот момент первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины, сообщила, что каждый десятый новый бизнес, зарегистрированный в Польше в 2024 году, был создан гражданами Украины. Она также сообщала, что уже более 3000 польских компаний участвуют в проектах восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что количество украинцев в Польше, которые легально работают и находятся на страховом учете, выросло до 779 300 человек по состоянию на конец октября 2024 года.