Понад 3000 польських компаній відбудовують Україну – Мінекономіки

Вже понад 3000 польських компаній беруть участь у проєктах відбудови України, а кожен десятий новий бізнес, зареєстрований у Польщі у 2024 році, був створений громадянами України.

Про це повідомила перша віце-прем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлії Свириденко.

"Потенціал для поглиблення співпраці залишається надзвичайно великим. Україна зацікавлена в більшому залученні приватного польського бізнесу до роботи з українськими виробниками та в польських інвестиціях в нашу економіку", – цитує її пресслужба Міністерство економіки.

Вона зустрілася з польською делегацією на чолі з Міністром розвитку та технологій Республіки Польща Кшиштофом Пашиком. Сторони обговорили поглиблення економічної співпраці, кроки, що сприятимуть залученню інвестицій в українську економіку, а також участь польського бізнесу у проєктах відновлення України, повідомляє пресслужба.

Основна тема зустрічі — конкретні можливості для інвесторів, які наразі пропонує Україна, а також залучення польського бізнесу до проєктів відновлення.

Під час зустрічі сторони обговорили практичні аспекти залучення інвестицій у межах Ukraine Investment Framework — ключового інструменту ЄС для підтримки проєктів відновлення в Україні.

Враховуючи вже наявну активну підтримку польським Банком Господарства Крайового (BGK) українських малих та середніх підприємств, Україна запросила Польщу приєднатися до Альянсу МСП та оголосити про це на URC-2025.

За підсумками зустрічі сторони домовилися організувати низку окремих зустрічей, під час яких польському бізнесу, презентують інвестиційні можливості у пріоритетних секторах, а також держпрограми сприяння та підтримки інвестицій, які наразі діють в Україні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що збільшення інвестицій у залізничний термінал "Славкув" дозволять не лише побудувати найбільший в Європі логістичний хаб, але й відкриють для Польщі заробити великі гроші на відбудові України.

Раніше повідомлялося, що Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-участі в засіданні Багатосторонньої координаційної платформи донорів міністерського рівня. Денис Шмигаль також розповів про важливість чітко окреслити завдання та пріоритети для роботи платформи.