США снизят пошлины на дешевые товары из Китая более чем в два раза

С 14 мая Соединенные Штаты снизят пошлины на импорт товаров малой стоимости из Китая до 54% вместо действующих 120%.

Об этом пишет BBC.

В то же время сохранится фиксированный сбор в 100 долл, отмечается в указе Белого дома.

Ранее товары из КНР стоимостью до 800 долл доставлялись по почте без уплаты пошлин и почти без проверок. В феврале администрация Дональда Трампа отменила этот режим и ввела тариф в 120% или анонсированный сбор в 200 долл, который должен был вступить в силу в июне.

Новое решение отменяет запланированное повышение до 200 долл и одновременно снижает таможенную ставку. С 14 мая ставка составит 54%, а фиксированный сбор останется на уровне 100 долл.

Китайские гиганты онлайн-ритейла Shein и Temu ранее полагались на так называемое освобождение "de minimis", чтобы отправлять товары низкой стоимости напрямую клиентам в США без необходимости платить пошлины или налоги на импорт.

Напомним:

Интернет-ритейлеры Shein и Temu испытали двузначное падение продаж за неделю после того, как розничные цены пошли вверх из-за роста пошлин в США.

Интернет-ритейлер Temu отказывается от модели, которая базировалась на дешевом импорте из Китая: теперь компания планирует продавать американцам только товары местных продавцов.