"Торговий апокаліпсис": США планують обкласти митами китайські вантажні судна

В США стартують двотижневі слухання щодо можливого запровадження мита на китайські вантажні судна.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ініціативу висунуло Управління торгового представника США (USTR) після розслідування за запитом профспілок.

Згідно з пропозицією, китайські судна, що заходять в американські порти, можуть платити від 1 до 3,5 млн дол за стоянку, залежно від їхнього походження та зв’язку з КНР.

Управління вважає, що ці заходи зменшать вплив Китаю та сприятимуть відродженню суднобудівної галузі США.

Однак бізнес-спільнота попереджає про серйозні наслідки для економіки. "Ці мита зроблять американські товари надто дорогими на міжнародному ринку", – зазначають представники галузі. Вони побоюються, що торгівля переорієнтується на Канаду та Мексику, великі порти США будуть перевантажені, а глобальні ціни на перевезення зростуть.

Аналітики Clarksons Research прогнозують, що мита можуть принести до 52 млрд дол до бюджету США. Водночас 83% контейнерних суден, що заходять у порти країни, можуть потрапити під нові обмеження.

Попри те, що ініціатива ще не ухвалена, компанії вже почали переглядати логістику та заморожувати контракти. У Німеччині, наприклад, заблоковано відправку 16 тис т сталевих труб для проєкту в Луїзіані через невизначеність щодо майбутніх мит.

Нагадаємо:

Вартість оренди нафтового супертанкера на ключових маршрутах до Китаю подвоїлася після введення США санкцій проти Росії, що свідчить про те, наскільки цей крок перевернув світовий ринок морських перевезень.

Імпорт американської бавовни, автомобілів і частини енергетичних товарів до Китаю різко скоротився в січні-лютому 2025 року.