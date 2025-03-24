"Торговый апокалипсис": США планируют обложить пошлинами китайские грузовые суда

В США стартуют двухнедельные слушания относительно возможного введения пошлины на китайские грузовые суда.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что инициативу выдвинуло Управление торгового представителя США (USTR) после расследования по запросу профсоюзов.

Согласно предложению, китайские суда, заходящие в американские порты, могут платить от 1 до 3,5 млн долл за стоянку, в зависимости от их происхождения и связи с КНР.

Управление считает, что эти меры уменьшат влияние Китая и будут способствовать возрождению судостроительной отрасли США.

Однако бизнес-сообщество предупреждает о серьезных последствиях для экономики. "Эти пошлины сделают американские товары слишком дорогими на международном рынке", - отмечают представители отрасли. Они опасаются, что торговля переориентируется на Канаду и Мексику, крупные порты США будут перегружены, а глобальные цены на перевозки вырастут.

Аналитики Clarksons Research прогнозируют, что пошлины могут принести до 52 млрд долл в бюджет США. При этом 83% контейнерных судов, заходящих в порты страны, могут попасть под новые ограничения.

Несмотря на то, что инициатива еще не принята, компании уже начали пересматривать логистику и замораживать контракты. В Германии, например, заблокирована отправка 16 тыс т стальных труб для проекта в Луизиане из-за неопределенности относительно будущих пошлин.

Напомним:

Стоимость аренды нефтяного супертанкера на ключевых маршрутах в Китай удвоилась после введения США санкций против России, что свидетельствует о том, насколько этот шаг перевернул мировой рынок морских перевозок.

Импорт американского хлопка, автомобилей и части энергетических товаров в Китай резкосократился в январе-феврале 2025 года.